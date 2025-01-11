Дизайн логотипа

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок108 просмотров

Добрейшего времени. Есть компания, название Dent-X-Pro нужно сделать логотип. Ниже фото +- то что нравится, компания занимается удалением вмятин без покраски.

Создание логотипов
4 месяца назад
guest_1735505916765
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
19 минут назад
4 месяца назад
$30
3 дня
Escrow
Только положительные эмоции от продуктивного сотрудничества и качественно выполненной работы. Анастасия это рекомендация 10 из 10). Анастасия ещё раз огромное спасибо)
Очень интересный проект, рада была поработать. К сотрудничеству рекомендую !

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2 часа назад
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4 месяца назад
AE_dsgn
35 лет
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19 минут назад
4 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Виктор
 
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Логотипы и Знаки
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