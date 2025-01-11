Требуется вебдизайнер для создания и отрисовки лендингов. Необходим опыт в разработке современных и привлекательных дизайнов, знание актуальных трендов в веб-дизайне. Портфолио с примерами выполненных работ будет преимуществом.
Дизайн логотипа
Добрейшего времени. Есть компания, название Dent-X-Pro нужно сделать логотип. Ниже фото +- то что нравится, компания занимается удалением вмятин без покраски.
Выбранный исполнитель
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