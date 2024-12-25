Требуется дизайнер для проекта по созданию сайта. Первый этап включает разработку дизайн концепции, второй — редизайн внутренних страниц на основе главной. Наличие портфолио обязательно.
Дизайн сайта на Тильде
Ищу веб-дизайнера для оперативного изменения визуала сайта на Тильде, работа в zero block. Необходимо скопировать готовые блоки, привести их к единому стилю и добавить новогодний дизайн. Требуется опыт работы с зеро блоками и примеры предыдущих сайтов. Работы на несколько часов, оплата почасовая или за весь объем задач. Необходимо внести изменения сегодня и завтра.
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