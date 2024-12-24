Дизайнер для создания гайда по новогодним нарядам

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявокнет просмотров

Требуется талантливый дизайнер для создания гида по новогодним нарядам. Гайд должен быть визуально привлекательным и включать подборки нарядов, аксессуаров и советы. Используется в рамках новогодней маркетинговой кампании.

Дизайн одежды
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Милена
 
28 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Ярослав
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад
Альбина
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад
4 месяца назад
Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Марина
 
37 лет
11 лет в сервисе
онлайн
6 отзывов
4 месяца назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
180 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Дизайн сайтов