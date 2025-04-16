Требуется разработать персонажа для манги, учитывая стиль и особенности иллюстраций. Персонаж должен быть проработан в деталях, вдохновляясь примерами.
Принт для футболки
Мне для digital-агентства нужна футболка, но просто черную футболку с логотипом делать скучно, хочется какие-то получить идеи принта с фирменным названием, стилем.
разные вариации названия (других надписей не будет):
most.
most.promo
Просьба не рисовать Мост, это к сооружению никакого отношения не имеет, еще раз, это digital-агентство
Делаем сайты и интернет-рекламу
Фирменный стиль и исходники лого можно здесь взять https://www.figma.com/design/hwddjzHO60ikOvus6wRl28/Most.%D0%A4%D0%A1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0?node-id=0-1&t=Wxpym0tv4QnJwidG-1
Прикрепил интересные идеи, но вы ими не ограничены..
Располагаться принт будет спереди, выше к шее.
Заявки фрилансеров
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