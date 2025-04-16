# 1 — $ 30

Мне для digital-агентства нужна футболка, но просто черную футболку с логотипом делать скучно, хочется какие-то получить идеи принта с фирменным названием, стилем.

разные вариации названия (других надписей не будет):

most.

most.promo

Просьба не рисовать Мост, это к сооружению никакого отношения не имеет, еще раз, это digital-агентство

Делаем сайты и интернет-рекламу

Фирменный стиль и исходники лого можно здесь взять https://www.figma.com/design/hwddjzHO60ikOvus6wRl28/Most.%D0%A4%D0%A1-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0?node-id=0-1&t=Wxpym0tv4QnJwidG-1

Прикрепил интересные идеи, но вы ими не ограничены..

Располагаться принт будет спереди, выше к шее.