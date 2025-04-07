Rosehip mobile

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Открыт3 заявки236 просмотров

Сделайте пожалуйста мод крмп с копии матрешка рп надо заменить название на Rosehip mobile изменить логотип он в низу полностью убрать систему доната, мод сделать с копии матрешка рп лето 2023

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