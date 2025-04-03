Персонажи для аватарок с помощью ИИ

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Открыт17 заявок356 просмотров

Необходимо сделать 60 персонажей для аватарок для игры с помощью искусственного интеллекта. Будут 30 аватарок женского пола и 30 мужского. Нужно сделать разные типажи и возрасты персонажей. Прикрепляю референс

НейросетиСоздание аватарокСоздание персонажей
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