Требуется отредактировать 50-60 фотографий с использованием Photoshop. Необходимо заменить фото заставок на телефонах и надписи на бумажках. Качественное редактирование обязательно, чтобы не было видно следов работы в программе. Примеры фотографий предоставлены. Возможна повышенная оплата за высокое качество выполнения задания.
Дизайн статичного креатива для Instagram
ТЗ на разработку дизайновФорматы:
✅ Пост – 1080×1080 px (1:1)
✅ Сторис – 1080×1920 px (9:16) (тот же дизайн, адаптированный по размеру)
F-паттерн подачи информации
Минимум текста, четкие акценты
Контрастные CTA-кнопки ("Записаться", "Поменять батарею")
Читаемость на мобильных устройствах
1️⃣ "Iphone отключается на 20%? Пора менять батарею!"
После замены:
Восстановим влагозащиту
Почистим динамики и порты устройства
Гарантия 1 год
CTA: "Запишись – заменим за 30 минут!"
2️⃣ "Iphone заряжается вечно, но держит заряд 2 часа? Замени батарею!"
Установим новую влагозащиту
Чистка динамиков
Гарантия 1 год
CTA: "Запишись заранее – получи пленку в подарок!"
3️⃣ "Замена батареи за 30 минут на iPhone, Samsung, Xiaomi"
Гарантия от 90 дней
Чистка динамиков
Оригинальные комплектующие
CTA: "Записывайся – бронепленка в подарок!"
Концепты – 1 день
Правки – 1 день
Финальный макет – 1 день
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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