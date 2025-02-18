Дизайн статичного креатива для Instagram

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Закрыт4 заявки22 просмотра

ТЗ на разработку дизайнов

Форматы:

Пост – 1080×1080 px (1:1)
Сторис – 1080×1920 px (9:16) (тот же дизайн, адаптированный по размеру)

Требования:

  • F-паттерн подачи информации

  • Минимум текста, четкие акценты

  • Контрастные CTA-кнопки ("Записаться", "Поменять батарею")

  • Читаемость на мобильных устройствах

Тексты для 3 вариантов:

1️⃣ "Iphone отключается на 20%? Пора менять батарею!"
После замены:

  • Восстановим влагозащиту

  • Почистим динамики и порты устройства

  • Гарантия 1 год

  • CTA: "Запишись – заменим за 30 минут!"

2️⃣ "Iphone заряжается вечно, но держит заряд 2 часа? Замени батарею!"

  • Установим новую влагозащиту

  • Чистка динамиков

  • Гарантия 1 год

  • CTA: "Запишись заранее – получи пленку в подарок!"

3️⃣ "Замена батареи за 30 минут на iPhone, Samsung, Xiaomi"

  • Гарантия от 90 дней

  • Чистка динамиков

  • Оригинальные комплектующие

  • CTA: "Записывайся – бронепленка в подарок!"

Сроки:

  • Концепты – 1 день

  • Правки – 1 день

  • Финальный макет – 1 день

InstagramДизайн постов
месяц назад
guest_1743584538077
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Lukasus7788
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