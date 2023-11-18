Lukasus7788

Ярослав Волков Lukasus7788

 
33 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 часов назад
14 отзывов
2 новых
Качественный дизайн баннеров, дизайн сайтов, UX/UI

Дизайн баннеров, дизайна канала для twitch - кнопки, аватар, шапка, интерфейс для стрима, каритнка/оффлайн, YouTube-шапки, аватарки, шапки + аватары для групп в VK, оформление канала в Telegram, оформление instagram-страницы, баннеры для любых целей и на любые платформы.

В случае, если у вас есть предложение по работе - всегда готов ответить вам, почти в любое время суток у себя в телеграмме: @lukassodesign

Полное, всегда актуальное портфолио по дизайну сайтов по ссылке: https://www.behance.net/dee93afe

Дизайн сайтаБаннер для сайта
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$90
средняя цена заказа
32%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-20
Баннеры
Лучший веб-дизайнер декабря
Лучший дизайнер баннеров декабря
Портфолио
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Отзывы заказчиков
guest_1702579288600
Украина
20 дней в сервисе
Был
18 дней назад
$15
10 баллов
18 дней назад
Оформление для предоставления услуг
новый отзыв
Все четко, советую к работе, делает все быстро и качественно!
Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
R0LeXx
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$175
10 баллов
22 дня назад
Разработать в фигме редизайн сайта
новый отзыв
Отличный исполнитель, рекомендую! Всегда на связи, учел все замечания и тех. задания. Все быстро и качественно сделано. Дизайн понравился всем в нашей компании!
Всё на высшем уровне. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_1698857055561
Россия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
$175
10 баллов
месяц назад
Шаблон сайта и логотип
Рекомендую специалиста , пунктуальный , всегда на связи!! Смело обращайтесь
Чёткая постановка задачи, всегда на связи, работали по предоплате. Всё отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_1700251896310
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
2 месяца назад
Требуется заменить лого
Качественно и быстро Все сделал идеально
Взаимно рекомендую.
Ответный отзыв
guest_1700259657138
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
2 месяца назад
Дизайн лендинга агентства недвижимости
Идеальный дизайнер, советую!
Отличный заказчик, чёткая постановка задачи, оплату получил быстро.
Ответный отзыв
Баннеры
6 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#15
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
#967