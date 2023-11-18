Ярослав Волков Lukasus7788Lukasus7788
33 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 часов назад
14 отзывов
2 новых
Качественный дизайн баннеров, дизайн сайтов, UX/UI
Дизайн баннеров, дизайна канала для twitch - кнопки, аватар, шапка, интерфейс для стрима, каритнка/оффлайн, YouTube-шапки, аватарки, шапки + аватары для групп в VK, оформление канала в Telegram, оформление instagram-страницы, баннеры для любых целей и на любые платформы.
В случае, если у вас есть предложение по работе - всегда готов ответить вам, почти в любое время суток у себя в телеграмме: @lukassodesign
Полное, всегда актуальное портфолио по дизайну сайтов по ссылке: https://www.behance.net/dee93afe
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$90
средняя цена заказа
32%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
ТОП-20— Баннеры
— Лучший веб-дизайнер декабря
— Лучший дизайнер баннеров декабря
Портфолио
- Дизайн сайта - Лендинг для Автошколы11 просмотров
- Баннер-шапка для YouTube-канала7 просмотров
- Баннер для актёра дубляжа (аматорского уровня)5 просмотров
- Оформление группы в ВК по тематике Counter-Strike 214 просмотров
- Дизайн сайта - Главная страница для сайта ресторана14 просмотров
- Дизайн сайта доставки еды - Fusion Delivery5 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
18 дней назад
Оформление для предоставления услуг
— новый отзыв
Все четко, советую к работе, делает все быстро и качественно!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен.
$175
10 баллов
22 дня назад
Разработать в фигме редизайн сайта
— новый отзыв
Отличный исполнитель, рекомендую! Всегда на связи, учел все замечания и тех. задания. Все быстро и качественно сделано. Дизайн понравился всем в нашей компании!
Ответный отзыв
Всё на высшем уровне. Рекомендую.
$175
10 баллов
месяц назад
Рекомендую специалиста , пунктуальный , всегда на связи!! Смело обращайтесь
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, всегда на связи, работали по предоплате. Всё отлично. Рекомендую.
$5
10 баллов
2 месяца назад
Качественно и быстро Все сделал идеально
Ответный отзыв
Взаимно рекомендую.
$200
10 баллов
2 месяца назад
Идеальный дизайнер, советую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, чёткая постановка задачи, оплату получил быстро.
Баннеры
6 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#15
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
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