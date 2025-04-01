Нужно отредактировать 50/60 фото , фш

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Закрыт14 заявок339 просмотров

Заменить на фото заставки на телефонах и надписи на бумажках, нужно качественное редактирование чтобы не было видно фш , примеры фото закрепляю файлами , готовы поатить больше если редактироыание будет качественным

Adobe PhotoshopРедактирование изображений
месяц назад
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