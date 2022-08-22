Тексты из будущего!

Предлагаю:

- качественный, оригинальный материал, легкий для восприятия читателем и релевантный для поисковых систем.

- опыт работы с рерайтами более 3-х лет.

- четкое соблюдение ТЗ и дедлайнов.

- адаптирование материалов к алгоритмам Тургенев, а также Баден-Баден.

Пишу для людей, с душой, легко. При необходимости мой материал превращается в SEO. Общий опыт работы с текстами - более 5 лет. За это время мною было проработано 73 проекта с абсолютно разными тематиками, и даже темы, в которых приходилось разбираться несколько суток.

Себя могу характеризовать как ответственного, целеустремленного, разносторонне развитого копирайтера с синдромом отличника, который адекватно воспринимает критику и любит командную работу для достижения максимального результата.

При необходимости дам ссылку на примеры работ по заданной тематике или выполню тестовое задание.

Благодарю за внимание и надеюсь на сотрудничество.