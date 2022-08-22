AKushinskaya

Анастасия AKushinskaya

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
11 часов назад
Тексты из будущего!

Предлагаю:

- качественный, оригинальный материал, легкий для восприятия читателем и релевантный для поисковых систем.

- опыт работы с рерайтами более 3-х лет.

- четкое соблюдение ТЗ и дедлайнов.

- адаптирование материалов к алгоритмам Тургенев, а также Баден-Баден.

Пишу для людей, с душой, легко. При необходимости мой материал превращается в SEO. Общий опыт работы с текстами - более 5 лет. За это время мною было проработано 73 проекта с абсолютно разными тематиками, и даже темы, в которых приходилось разбираться несколько суток.

Себя могу характеризовать как ответственного, целеустремленного, разносторонне развитого копирайтера с синдромом отличника, который адекватно воспринимает критику и любит командную работу для достижения максимального результата.

При необходимости дам ссылку на примеры работ по заданной тематике или выполню тестовое задание.

Благодарю за внимание и надеюсь на сотрудничество.

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Отзывы заказчиков

SHKD
35 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
2 года назад
Текст бирки от производителя к покупателю
Все нормально.
Отличный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
Alovak
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Написать продающий контент для одностраничника
Благодарен за сотрудничество. При работе были соблюдены все пожелания, более того внесены предложения по улучшению контента. Рекомендую!
Осталась очень довольна сотрудничеством. Приятная коммуникация, четкое ТЗ и своевременная достойная оплата.
Ответный отзыв
optime-php
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$27
10 баллов
3 года назад
Нужно написать десять текстов по 2000 знаков - авто сайт
роботою задоволений, рекомендую.
Приятно сотрудничать. Достойная и своевременная оплата, четкая коммуникация.
Ответный отзыв
ikvel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Тексты для сайтов
Всё отлично, как и всегда. Рекомендую!
Как всегда, сотрудничество прошло хорошо. Рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
ikvel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
3 года назад
3 статьи по 2 тыс. символов
Работа выполнена на отлично! Рекомендую исполнителя.
Замечательный заказчик! Четкое ТЗ, приятное общение и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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