Предлагаю:
- качественный, оригинальный материал, легкий для восприятия читателем и релевантный для поисковых систем.
- опыт работы с рерайтами более 3-х лет.
- четкое соблюдение ТЗ и дедлайнов.
- адаптирование материалов к алгоритмам Тургенев, а также Баден-Баден.
Пишу для людей, с душой, легко. При необходимости мой материал превращается в SEO. Общий опыт работы с текстами - более 5 лет. За это время мною было проработано 73 проекта с абсолютно разными тематиками, и даже темы, в которых приходилось разбираться несколько суток.
Себя могу характеризовать как ответственного, целеустремленного, разносторонне развитого копирайтера с синдромом отличника, который адекватно воспринимает критику и любит командную работу для достижения максимального результата.
При необходимости дам ссылку на примеры работ по заданной тематике или выполню тестовое задание.
Благодарю за внимание и надеюсь на сотрудничество.
Портфолио
- Авто/техника51 просмотр
- Вейпы/электронки41 просмотр
- Проект "Здоровье".95 просмотров
- Fashion-новости88 просмотров
- Медицина87 просмотров
- Проза79 просмотров