Каждый текст — 2500 символов.

I. Для сайта https://www.zimahot.ru/

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1. Какой котёл купить для отопления дома? Рекомендуем!

и такие подзаголовки:

- Котлы для отопления дома 80 кв м

- Котлы для отопления дома 100 кв м

- Котлы для отопления дома 150 кв м

- Котлы для отопления дома 200 кв м

- Котлы для отопления дома 300 кв м

В тексте под каждым подзаголовком употреблять названия конкретных моделей (прошу проверить, чтобы они не были сняты с производства), достаточно 2-3 наименования.

2. Требования к газовой котельной в частном доме.

Такие подзаголовки:

- Требования к размеру, площади, объёму котельной

- Вентиляция в котельной частного дома

- Правила установки двери в котельную

- Какое окно поставить

- Схема в планировке, рекомендации по расположению

II. Для сайта https://ogvk.ru/

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1. Какую систему отопления установить: плюсы, минусы и модные тенденции

Такие подзаголовки:

- Газовое отопление частного дома

- Отопление с помощью электрического котла

- Тепловой насос: что это такое и сколько стоит

- Можно ли отапливать дом только тёплым полом

2. Канализация для частного дома: септик или бетонные кольца?

В тексте — как бы сравнение видов канализационных систем:

- Септик из бетонных колец: плюсы, минусы, правила установки и эксплуатации

- Современные септики для частного дома.Выгоды и особенности эксплуатации

- Автономная канализация для частного дома

(смысл в том, что септик - часть автономной канализации, см. https://www.forumhouse.ru/stories/26/posts/215)

III. Для сайта https://zabor-bez-zabot.ru/

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1. Текст на раздел https://zabor-bez-zabot.ru/zabory/iz-setki-rabicy/

2. Текст на раздел https://zabor-bez-zabot.ru/zabory/iz-shtaketnika/

Ключевые слова — только для текстов про заборы (использовать минимум один раз в любой удобной словоформе, постараться распределить равномерно по тексту):