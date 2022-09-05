Ищется копирайтер для написания статьи на тему 'Книги для ландшафтного дизайнера'. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Учитывайте, что предпочтение отдается авторам с опытом и старше 18 лет.
Тексты для сайтов
Каждый текст — 2500 символов.
I. Для сайта https://www.zimahot.ru/
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1. Какой котёл купить для отопления дома? Рекомендуем!
и такие подзаголовки:
- Котлы для отопления дома 80 кв м
- Котлы для отопления дома 100 кв м
- Котлы для отопления дома 150 кв м
- Котлы для отопления дома 200 кв м
- Котлы для отопления дома 300 кв м
В тексте под каждым подзаголовком употреблять названия конкретных моделей (прошу проверить, чтобы они не были сняты с производства), достаточно 2-3 наименования.
2. Требования к газовой котельной в частном доме.
Такие подзаголовки:
- Требования к размеру, площади, объёму котельной
- Вентиляция в котельной частного дома
- Правила установки двери в котельную
- Какое окно поставить
- Схема в планировке, рекомендации по расположению
II. Для сайта https://ogvk.ru/
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1. Какую систему отопления установить: плюсы, минусы и модные тенденции
Такие подзаголовки:
- Газовое отопление частного дома
- Отопление с помощью электрического котла
- Тепловой насос: что это такое и сколько стоит
- Можно ли отапливать дом только тёплым полом
2. Канализация для частного дома: септик или бетонные кольца?
В тексте — как бы сравнение видов канализационных систем:
- Септик из бетонных колец: плюсы, минусы, правила установки и эксплуатации
- Современные септики для частного дома.Выгоды и особенности эксплуатации
- Автономная канализация для частного дома
(смысл в том, что септик - часть автономной канализации, см. https://www.forumhouse.ru/stories/26/posts/215)
III. Для сайта https://zabor-bez-zabot.ru/
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1. Текст на раздел https://zabor-bez-zabot.ru/zabory/iz-setki-rabicy/
2. Текст на раздел https://zabor-bez-zabot.ru/zabory/iz-shtaketnika/
Ключевые слова — только для текстов про заборы (использовать минимум один раз в любой удобной словоформе, постараться распределить равномерно по тексту):
- цена
- заказать
- монтаж
- установка
- стоимость
- цена за погонный метр
- столбы для забора
- купить
- цена за работу
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