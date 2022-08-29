Ищется копирайтер для написания статьи на тему 'Книги для ландшафтного дизайнера'. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Учитывайте, что предпочтение отдается авторам с опытом и старше 18 лет.
Копирайтинг отзывов
Нужно будет делать писать отзывы для магазина кроватей. Отзывы не под копирку, а имитирующие реальных покупателей
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