Ищется копирайтер для написания статьи на тему обзора темы Reboot для WordPress. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составляет 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Кандидаты должны быть старше 18 лет.
Написать статью на тему: Маркетинг кит - что это такое?
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Маркетинг кит - что это такое?
Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.
По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.
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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания
Выбранный исполнитель
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