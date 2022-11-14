Написать статью на тему: Маркетинг кит - что это такое?

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Завершен8 заявок427 просмотров

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Маркетинг кит - что это такое?

Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.

По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания

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3 года назад
Juri2022
39 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

0500175095
Марина 
49 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
$3
3 дня
Escrow
Нет отзыва
Очень интересное задание, очень бы хотелось ещё с вами сотрудничать.

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