Написать статью с обзором VkStorm

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Завершен4 заявки198 просмотров

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Обзор сервиса VkStorm

Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.

По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания

Написание статей
3 года назад
Juri2022
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Qwerty1519
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Нет отзыва
Все было хорошо

Заявки фрилансеров

Qwerty1519
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