Qwerty1519

Сокольцов Сергей Qwerty1519

 
18 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Свободно владею русским, украинским, немецким и английским языками. Есть опыт работы с текстом: написанием, набором и

Здравствуйте, меня зовут Сергей. Свободно владею русским, украинским, немецким и английским языками. Есть опыт работы с написанием, набором и переводом текстов. Также имею огромный опыт при работе с монтажом. Могу делать видео в разном формате. Заинтересован в работе всегда. Выполняю заказы качественно, быстро и за приятную цену. Готов к любым задачам для выполнения. О выполненной работе не пожалеете!

Отзывы заказчиков

Juri2022
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
$3
10 баллов
3 года назад
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