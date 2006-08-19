Qwerty1519

Здравствуйте, меня зовут Сергей. Свободно владею русским, украинским, немецким и английским языками. Есть опыт работы с текстом: написанием, набором и

Здравствуйте, меня зовут Сергей. Свободно владею русским, украинским, немецким и английским языками. Есть опыт работы с написанием, набором и переводом текстов. Также имею огромный опыт при работе с монтажом. Могу делать видео в разном формате. Заинтересован в работе всегда. Выполняю заказы качественно, быстро и за приятную цену. Готов к любым задачам для выполнения. О выполненной работе не пожалеете!