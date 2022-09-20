Требуются фармеры аккаунтов для социальных сетей VK, Google и Facebook. Работа на постоянной основе с графиком 7-8 часов в день. Минимум 50 аккаунтов в месяц. Важны ответственность и пунктуальность. Объем работы будет отправлен при личном общении.
Написать обзор сервиса Neteller
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Обзор сервиса Neteller
Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.
По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.
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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.
Выбранный исполнитель
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