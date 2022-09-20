Написать обзор сервиса Neteller

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Завершен1 заявка144 просмотра

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Обзор сервиса Neteller

Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.

По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.

Написание статей
3 года назад
Juri2022
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Kaspas
29 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$3
7 дней
Escrow
Отличный автор. Все описано как надо. Рекомендую ;)
2 попадания из 2 (для любителей круглых цифр - 100%). У постоянного сотрудничества есть свои плюсы!

Заявки фрилансеров

Kaspas
29 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад

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