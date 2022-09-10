Перестраховщик. При возникновении сомнений буду адресовать заказчику дополнительные
лучи добра вопросы, исключительно ради лучшего выполнения работы.
Гиперответственен. Если чувствую дыхание дедлайна, перестаю спать и сам дышу через раз.
Знаком с буквами. По своему скромному
да, ещё скромность мнению, наше знакомство находится в состоянии интригующей близости.
Также в меру остёр на язык, исполнителен и патологически расположен бороться за качество работы. Бить кулаком в грудь не буду ни себя, ни окружающих, но мысленно может произойти всякое. Кого не пугают качественно выполняемые задания (
доп. комплектация: нетривиальное чувство юмора и любовь к сладостям) предлагаю продолжить наше рабочее знакомство. Уверен, вместе мы придем к успеху.