Kaspas

Александр Kaspas

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад

Перестраховщик. При возникновении сомнений буду адресовать заказчику дополнительные лучи добра вопросы, исключительно ради лучшего выполнения работы.

Гиперответственен. Если чувствую дыхание дедлайна, перестаю спать и сам дышу через раз.

Знаком с буквами. По своему скромному да, ещё скромность мнению, наше знакомство находится в состоянии интригующей близости.

Также в меру остёр на язык, исполнителен и патологически расположен бороться за качество работы. Бить кулаком в грудь не буду ни себя, ни окружающих, но мысленно может произойти всякое. Кого не пугают качественно выполняемые задания (доп. комплектация: нетривиальное чувство юмора и любовь к сладостям) предлагаю  продолжить наше рабочее знакомство. Уверен, вместе мы придем к успеху.

Отзывы заказчиков

Juri2022
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
$3
10 баллов
3 года назад
Написать обзор сервиса Копикот
Написание статей
Хороший автор. Отличная статья. Рекомендую
Все чудесно. Внятное ТЗ, очень демократичные сроки дедлайна.
Ответный отзыв
Juri2022
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
$3
10 баллов
3 года назад
Написать обзор сервиса Neteller
Написание статей
Отличный автор. Все описано как надо. Рекомендую ;)
2 попадания из 2 (для любителей круглых цифр - 100%). У постоянного сотрудничества есть свои плюсы!
Ответный отзыв
Juri2022
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
$3
10 баллов
3 года назад
Написать статью на тему: Характеристики видеокамер
Написание статей
Отличный автор. Хорошая статья. Все грамотно и четко расписал. Кроме того сдал статью раньше срока, за что дополнительный респект. Рекомендую!
Очень продуктивно проведено время и заказчик замечательный. При возможности буду рад новому сотрудничеству!
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