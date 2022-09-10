Написать статью на тему: Характеристики видеокамер

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Завершен7 заявок237 просмотров

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Характеристики видеокамер

Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.

По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания

Написание статей
3 года назад
Juri2022
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

Kaspas
29 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$3
7 дней
Escrow
Отличный автор. Хорошая статья. Все грамотно и четко расписал. Кроме того сдал статью раньше срока, за что дополнительный респект. Рекомендую!
Очень продуктивно проведено время и заказчик замечательный. При возможности буду рад новому сотрудничеству!

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