Нужно написать статью по теме автостраховых компаний.

Вы подойдете для задачи, если вы:

- До рвоты ненавидите "водные" тексты

- Презираете авторов которые набирают символы ради их количества

(Мы смотрели портфолио ТОП-5 копирайтеров веблансера, и поняли что они не подойдут.)

ТЗ предоставим

Обьем 9000 - 11000

Требования к исполнителю:

- Наличие портфолио по авто теме

- Личный опыт в оплате страховки авто

- Понимание чем отличается каско от осаго

- Опыт написания SEO оптимизированных статей

- Опыт написания статей для людей, без воды и не нужных оборотов

- Опыт использования glvrd.ru

Материал будет опубликован на rusdtp.ru