Написание отзывов_эзотерическим консультантам

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Первое заданиеНеобходимо подготовить на 7 дней по 48 отзывов на английском языке для консультантов - эзотериков (это тарологи, астрологи, экстрасенсы и другие). Описание консультантов, для которых готовим отзывы предоставим.

Формат и кол-во по отзывам для каждого консультанта: 

1 день - один крутой отзыв - пишется к сути описания консультанта (описания предоставим) - объем 100-150 знаков - на 3 дня подготовить2 день - один короткий (2-5 слов)  - на 2 дня подготовить3 день - один супер короткий (одно слово) - на 2 дня подготовить

Необходимо будет писать к каждому отзыву имя клиента, который его оставляет. 

Примеры на английском языке по которым нужно писать отзывы есть. По сути можно будет делать рерайт отзывов.

Второе задание:Нужны будут отзывы к премиум услугам, их 52 штуки.Нужно написать по 5 отзывов к каждой из них. Всего 260 отзывов.

Также через примеры и рерайт. На английском языке.  Отзывы для премиум по объему в знаках (примерно): - 50 знаков - 2 шт.- 100 знаков - 2 шт.- 150 знаков - 1 шт.

Итого нужно написать:

- 96 отзывов в одно слово;

- 96 отзывов 2-5 слов;

- 404 отзыва 50-150 знаков.

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