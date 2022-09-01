Ищется копирайтер для написания статьи на тему 'Обзор кейса по арбитражу'. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составляет 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Проект для авторов старше 18 лет с опытом, так как требуется надежность и ответственность.
Написать статью на тему
Приветствую, нужно написать две статьи для одного крипто проекта на английском. От вас требуется попользоваться приложением пройти пару курсов и немного изучить сам проект изнутри что он и себя представляет.
Первая статья. Создание руководств о том, как люди могут использовать данный проект
Вторая статья. Провести анализ курсов
Также с приложением пары скриншотов
Обо всех подробностях обращайтесь в лс, скину примеры статей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется копирайтер для написания статьи об обзоре сервиса Чек скан. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Ищутся авторы с опытом, возраст от 18 лет.Копирайтинг7 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется написать уникальные описания к различным статьям, включая подборки картинок и цитат. Каждое описание должно состоять из 5-6 предложений и иметь уникальность 80-100%. Оплата составляет 10 рублей за описание, выплата на Яндекс.Кошелек. Ожидаются общие фразы, подходящие по смыслу к каждой статье.Копирайтинг10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написание 20 информационных статей для автомобильного сайта. Темы включают ремонт, аккумуляторы и масла. Объем статей в среднем 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробела. Более подробные требования будут предоставлены по запросу.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать форму для заполнения в формате Word на листе A5. В качестве参考 предоставлены PDF-файлы. Важно, чтобы форма была удобной для заполнения.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Шукається копірайтер для написання текстів обсягом 2-5 тис. символів на тематику інтернет-магазинів, акцій, купонів та казино. Необхідні тексти фінською, норвезькою та шведською мовами. Потрібні приклади робіт та ставка за 1000 знаків без пробілів. Ключові слова надаються.Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для написания статьи на тему 'Книги для Финансового менеджера'. Предоставлено подробное ТЗ. Оплата 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Автор должен быть старше 18 лет.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется записать короткое голосовое сообщение с поздравлением и отправить его в Telegram. Оплата составляет 20 грн за сообщение. Задача простая и быстрая.Копирайтинг45 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания отзывов для магазина кроватей. Отзывы должны быть уникальными и имитировать мнения реальных покупателей, чтобы привлечь внимание клиентов и повысить доверие к продуктам.Копирайтинг61 заявкаЗакрыт3 года назад