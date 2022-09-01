Приветствую, нужно написать две статьи для одного крипто проекта на английском. От вас требуется попользоваться приложением пройти пару курсов и немного изучить сам проект изнутри что он и себя представляет.

Первая статья. Создание руководств о том, как люди могут использовать данный проект

Вторая статья. Провести анализ курсов

Также с приложением пары скриншотов

Обо всех подробностях обращайтесь в лс, скину примеры статей