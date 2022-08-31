Создать описания

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Закрыт10 заявок719 просмотров

Нужно написать описания (можно делать рерайт) к разным статьям (например, подборки картинок, цитат) в качестве вступления. Описание-это 5-6 средних предложений 300-400 символов уникальностью 80-100%. К каждой статье свое описание, общие фразы, подходящие по смыслу. Оплата 1 описание=10 р на яндекс кошелек.

3 года назад
guest_16005917599886
5 лет в сервисе
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Заявки фрилансеров

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Кирилл
 
18 лет
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Ксения
 
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Виктория
 
21 год
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Вікторія
 
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Алексей
 
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Надежда
 
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Руслан
 
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Никита
 
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Наталья
 
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105 отзывов
3 года назад