Victoriamikhailv

Перевод текстов с/на английский, греческий, русский, украинский языки. Качественно, доступно и вовремя.
Афины/Athens
Ukrainian
Добрый день!
Занимаюсь переводом и написанием текстов.
Предпочитаю быть активной и целеустремлённой. Отношусь к своим обязанностям серьезно, ответственно и со всей душой.
В свободное время учу английский, на данный момент мой уровень C1, так же владею греческим на уровне А1. Студентка Греческого Университета СМИ и Журналистики. Обладаю хорошими навыками коммуникации. Всегда готова учиться, вечно нахожусь в процессе саморазвития.
Условия работы со мной:
• Оплата исключительно после проделанной мною работы
• Доступные цены
• Перевожу тексты в любом количестве
• В исключениях пишу тексты
Буду благодарна всем желающим за сотрудничество!