Victoriamikhailv

Перевод текстов с/на английский, греческий, русский, украинский языки. Качественно, доступно и вовремя.

Афины/Athens

 Ukrainian

Добрый день!

Занимаюсь переводом и написанием текстов.

Предпочитаю быть активной и целеустремлённой. Отношусь к своим обязанностям серьезно, ответственно и со всей душой.

В свободное время учу английский, на данный момент мой уровень C1, так же владею греческим на уровне А1. Студентка Греческого Университета СМИ и Журналистики. Обладаю хорошими навыками коммуникации. Всегда готова учиться, вечно нахожусь в процессе саморазвития.

Условия работы со мной:

• Оплата исключительно после проделанной мною работы

• Доступные цены

• Перевожу тексты в любом количестве

• В исключениях пишу тексты

Буду благодарна всем желающим за сотрудничество!