Ищется копирайтер для написания статьи об обзоре плагина WPRemark на WordPress. Предоставлено ТЗ с подробным описанием. Оплата составит 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Необходим опытный автор старше 18 лет.
Заміна тексту в шаблоні
Добрий день.
Проєкт винятково для початківців, пишіть тільки якщо влаштовує ціна.
Потрібно копіювати шаблон, наповнювати текстом з сайту донора та видалити лишні елементи.
Покажу як шукати шаблон та донорів.
Потрібні мінімальні знання HTML
В середньому сторінка робиться за 20 - 30 хв.
Зразок шаблону :
https://test.pkdev.tech/tempalte/
Зразок готової роботи :
Ціна за 1 сторінку 1$, при виконанні об'ємів (37 шт. / тиждень) ціна 1.5$
Заявки фрилансеров
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