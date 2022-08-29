Заміна тексту в шаблоні

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Закрыт29 заявок868 просмотров

Добрий день.

Проєкт винятково для початківців, пишіть тільки якщо влаштовує ціна.

Потрібно копіювати шаблон, наповнювати текстом з сайту донора та видалити лишні елементи.

Покажу як шукати шаблон та донорів.

Потрібні мінімальні знання HTML

В середньому сторінка робиться за 20 - 30 хв.

Зразок шаблону :

https://test.pkdev.tech/tempalte/

Зразок готової роботи :

http://test.pkdev.tech/done

Ціна за 1 сторінку 1$, при виконанні об'ємів (37 шт. / тиждень) ціна 1.5$

HTML
3 года назад
samyrai2000
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