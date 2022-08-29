Требуется копирайтер для написания статьи на тему 'Как в истории Инстаграм отметить человека'. Предоставляю ТЗ с подробным описанием. Оплата 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Ищу авторов старше 18 лет, так как есть опыт с более молодыми авторами.