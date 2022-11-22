Написать статью про подборка книг для IOS разработчика

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Завершен9 заявок403 просмотра

Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Подборка книг для IOS разработчика

Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.

По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания

iOSНаписание статей
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