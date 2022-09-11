Требуется копирайтер для создания описаний Android-приложений на английском языке для портала iodroid.net. Необходимо тестировать приложения и писать тексты в строгом, информативном стиле, включая публикацию материалов через Wordpress. Оплата 5 USD за публикацию, минимум 5 публикаций в день. Уровень английского - Advanced, опыт работы с текстами, знание ОС Android обязательно.
Офорлмение- Фарминг аккаунтов VK - Google - Facebook
Всем привет дорогие друзья. Ищем на постоянную основу несколько фармеров аккаунтов таких социальных сетей как VK, Google, Facebook.
В фарме сложного ничего нет! Важна ответственность , систематичность, пунктуальность выполнения работ.
Плохие аккаунты сразу отсеиваются при запуске. Выполняете фарминг качественно, сотрудничаем долгосрочно.
Рабочий график 7-8 часов в день, 5 дней в неделю. Работать можно в свободное время , самое важное выполнять норму фарминга, минимум 50 аккаунтов в месяц.
За 7-8 часов после обучения , можно свободно оформлять 3-4 в день.
Алгоритм/Объем работы отправляю файлом при личном общении.
Не тратье наше и свое время если не уверены в том что сможете работать стабильно и качественно выполнять задачи!
Заявки фрилансеров
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