Офорлмение- Фарминг аккаунтов VK - Google - Facebook

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Закрыт13 заявок539 просмотров

Всем привет дорогие друзья. Ищем на постоянную основу несколько фармеров аккаунтов таких социальных сетей как VK, Google, Facebook.

В фарме сложного ничего нет! Важна ответственность , систематичность, пунктуальность выполнения работ.

Плохие аккаунты сразу отсеиваются при запуске. Выполняете фарминг качественно, сотрудничаем долгосрочно.

Рабочий график 7-8 часов в день, 5 дней в неделю. Работать можно в свободное время , самое важное выполнять норму фарминга, минимум 50 аккаунтов в месяц.

За 7-8 часов после обучения , можно свободно оформлять 3-4 в день.

Алгоритм/Объем работы отправляю файлом при личном общении.

Не тратье наше и свое время если не уверены в том что сможете работать стабильно и качественно выполнять задачи!

3 года назад
SEOInforme
Александр 
30 лет
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3 года назад

Заявки фрилансеров

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