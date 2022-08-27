Создание текста объемом 2000 символов на немецком языке для онлайн-магазина, специализирующегося на продаже шин. Текст должен содержать два блока по 1000 слов, с равномерным распределением ключевых слов, включая SPEZIALREIFEN и другие термины. Включите списки перечислений и избегайте избыточности ключевых слов. Пример текста можно найти на сайте конкурента.