Требуется создать краткие пересказы для 5 фильмов, включая знакомство с персонажами, описание смысла и важные сюжетные линии. Пересказы должны быть подробными, чтобы дать полное понимание о фильме, а также содержать интересные факты. Длина текста должна соответствовать 10 минутам чтения. Необходимо указать тайминги для каждой сюжетной линии.
Описание товаров
Мы продаем пищевые добавки, требуется описание, 300-500 зпб + тезисы 5-10 пунктов, 100-200 зпб. Товаров много, поэтому надеемся на долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $16Копирайтинг19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать первый приветственный пост для нового аккаунта в Instagram, посвященный появлению в медиа-пространстве. Пост должен быть креативным и не упоминать тематику криптовалюты или знакомства. Примеры стиля постов предоставлены.Копирайтинг7 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется копирайтер для автопортала с рерайтом новостей и написанием описаний разделов. Оплата 35 грн за 1000 символов, объем от 10000 символов в день. Необходимы примеры работ в автотематике.Копирайтинг7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для написания новых текстов для посадочных страниц на тему аэрографии. Требуется около 50 текстов объемом 1000-3000 знаков. Уникальность 100%, с допустимой водянистостью до 15%. Тексты должны быть структурированы, включать подзаголовки и списки. Оплата 90 рублей за 1000 знаков. Опыт в тематике является преимуществом.Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер с медицинским образованием для написания 10 SEO-статей на темы, включая гинекологию, онкологию, гастроэнтерологию и другие. Объем от 5000 знаков с пробелами. Подробное ТЗ будет предоставлено после согласования.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется копирайтер для подготовки вовлекающего текста о мебельной коллекции в стиле прованс. Описание должно подчеркивать преимущества коллекции и мотивировать к покупке, с использованием метода AIDA. Планы на постоянное сотрудничество для описания других коллекций.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Создание текста объемом 2000 символов на немецком языке для онлайн-магазина, специализирующегося на продаже шин. Текст должен содержать два блока по 1000 слов, с равномерным распределением ключевых слов, включая SPEZIALREIFEN и другие термины. Включите списки перечислений и избегайте избыточности ключевых слов. Пример текста можно найти на сайте конкурента.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуются копирайтеры для написания контента для казино сайтов. Первое тестовое задание - 100 слов. Интересует английский язык, возможен русский. Укажите стоимость за 1000 слов и объем, который вы можете писать в неделю.Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер с опытом в IT для написания технических статей. Необходимы знания о Linux, процессорах, дисках, рейдах, firewall и HTTPS. В откликах прикладывайте ссылки на ваши работы по данной тематике.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для написания статьи на тему 'Коучинг - что это такое?'. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составляет 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Требуется опытный автор старше 18 лет.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад