Описание товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт29 заявок581 просмотр

Мы продаем пищевые добавки, требуется описание, 300-500 зпб + тезисы 5-10 пунктов, 100-200 зпб. Товаров много, поэтому надеемся на долгосрочное сотрудничество.

3 года назад
guest_16615494032046
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Руслан
 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 часов назад
140 отзывов
3 года назад
Ольга
 
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Денис
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарія
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
3 года назад
Матвей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
6 дней назад
10 отзывов
3 года назад
Татьяна
 
43 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анастасія
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Нина
 
43 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
16 часов назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Артём
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мирослава
 
22 года
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
12 часов назад
246 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Вадим
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Ростислав
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Виталий
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
529 отзывов
3 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Дэнни
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
13 часов назад
49 отзывов
3 года назад
Марія
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Святослав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Краткий Пересказ фильмов

    $16

    Требуется создать краткие пересказы для 5 фильмов, включая знакомство с персонажами, описание смысла и важные сюжетные линии. Пересказы должны быть подробными, чтобы дать полное понимание о фильме, а также содержать интересные факты. Длина текста должна соответствовать 10 минутам чтения. Необходимо указать тайминги для каждой сюжетной линии.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приветсвенный 1 пост в инсте

    Требуется написать первый приветственный пост для нового аккаунта в Instagram, посвященный появлению в медиа-пространстве. Пост должен быть креативным и не упоминать тематику криптовалюты или знакомства. Примеры стиля постов предоставлены.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер на авто темы - описание разделов и новости

    $1

    Требуется копирайтер для автопортала с рерайтом новостей и написанием описаний разделов. Оплата 35 грн за 1000 символов, объем от 10000 символов в день. Необходимы примеры работ в автотематике.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется написать НОВЫЕ тексты для посадочных страниц

    Ищется копирайтер для написания новых текстов для посадочных страниц на тему аэрографии. Требуется около 50 текстов объемом 1000-3000 знаков. Уникальность 100%, с допустимой водянистостью до 15%. Тексты должны быть структурированы, включать подзаголовки и списки. Оплата 90 рублей за 1000 знаков. Опыт в тематике является преимуществом.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайтер с мед образованием и знанием СЕО-копирайтинга

    Ищется копирайтер с медицинским образованием для написания 10 SEO-статей на темы, включая гинекологию, онкологию, гастроэнтерологию и другие. Объем от 5000 знаков с пробелами. Подробное ТЗ будет предоставлено после согласования.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Копирайтер для написания продающего текста на сайт

    Требуется копирайтер для подготовки вовлекающего текста о мебельной коллекции в стиле прованс. Описание должно подчеркивать преимущества коллекции и мотивировать к покупке, с использованием метода AIDA. Планы на постоянное сотрудничество для описания других коллекций.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать текст на немецком языке 2000 символов.

    $20

    Создание текста объемом 2000 символов на немецком языке для онлайн-магазина, специализирующегося на продаже шин. Текст должен содержать два блока по 1000 слов, с равномерным распределением ключевых слов, включая SPEZIALREIFEN и другие термины. Включите списки перечислений и избегайте избыточности ключевых слов. Пример текста можно найти на сайте конкурента.

    HTML
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Контент для казино сайтов

    Требуются копирайтеры для написания контента для казино сайтов. Первое тестовое задание - 100 слов. Интересует английский язык, возможен русский. Укажите стоимость за 1000 слов и объем, который вы можете писать в неделю.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу копирайтера для технических ИТ-статей

    Ищется копирайтер с опытом в IT для написания технических статей. Необходимы знания о Linux, процессорах, дисках, рейдах, firewall и HTTPS. В откликах прикладывайте ссылки на ваши работы по данной тематике.

    Linux
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать статью по теме: Что такое коучинг

    Ищется копирайтер для написания статьи на тему 'Коучинг - что это такое?'. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составляет 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Требуется опытный автор старше 18 лет.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад