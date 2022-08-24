Ищу копирайтера для технических ИТ-статей

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  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки376 просмотров

Ищу специалиста с техническим IT бекграундом, который понимает, что такое Linux, процессоры, диски, рейды, firewall, HTTPS и так далее.

Пожалуйста, в ответе прикладывайте ссылки на ваши работы по данной теме.

Linux
3 года назад
denmur
Денис 
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

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Наталья
 
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