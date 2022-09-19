Ищется копирайтер для написания статьи с обзором плагина My Popup для WordPress. Необходима работа с уже приобретенной версией плагина. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата составит 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Важно, чтобы автор был старше 18 лет.
Написать статью по теме: Что такое коучинг
Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.
Тема: Коучинг - что это такое?
Для написания статьи есть ТЗ с подробным описанием.
По оплате: для начала могу предложить 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов (или 40-50 киргизских сомов). Пока бюджет ограничен. Возможно, в перспективе буду еще у вас статьи заказывать.
=====================
P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. опыт показывает, что такие авторы чаще всего пропадают после получения задания.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания статьи на тему 'Книги для финансового менеджера'. Предоставлено ТЗ с подробным описанием. Оплата составит 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Ищем авторов с опытом, возрастом от 18 лет.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для написания обзора сервиса Копикот. Предоставляется ТЗ с подробностями. Оплата составляет 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Предпочтение отдается авторам старше 18 лет с опытом, так как ранее наблюдались проблемы с несоответствием сроков выполнения.Завершен3 года назад
Требуется написать 20 информационных статей для автомобильного сайта. Темы включают ремонт, аккумуляторы, масла и общие вопросы. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробела, статьи в среднем по 5000 символов. Требования к статьям будут предоставлены отдельно заинтересованным исполнителям.Копирайтингнет заявокЗакрыт3 года назад
- $8
Требуется разработать контент и техническое задание для лендинга в области разработки программного обеспечения, сайтов и приложений. Описание должно быть структурированным по блокам, с учетом анализа конкурентов и адаптацией под команду. Бюджет составляет до 500 руб. на один лендинг. Срок выполнения - около 3 дней.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется собрать список сообществ в фейсбуке, телеграмм и ютубе по определенной тематике. В предложении указывайте стоимость работы. Объем информации и требования можно обсудить.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищется копирайтер для написания статьи с обзором кейса по арбитражу. Предоставляется ТЗ с подробным описанием. Оплата 30-40 руб. за 1000 символов без пробелов. Необходим опытный автор старше 18 лет для долгосрочного сотрудничества.Завершен3 года назад
В команду требуется SEO-копирайтер и контент-менеджер с опытом работы с Wordpress и Drupal. Уникальность текстов от 95%, информативность, отсутствие заспамленности. Заработок от 50 руб. за 1000 символов, оплата раз в неделю. Обязанности: сдача 1 текста в 1-2 дня. Возможны доработки, если текст не соответствует требованиям.Копирайтинг8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются уникальные тексты для сайта пицерии, включая контент для главной страницы и разделов меню. Все материалы должны быть написаны на русском языке с 100% уникальностью. Подробности будут обсуждены в переписке.Завершен3 года назад
- $1
Ищется копирайтер для создания статей на тему интернет-маркетинга. Необходим опыт в SEO-оптимизации текстов. Ожидается качественный контент с использованием ключевых слов и фраз, актуальных для данной темы.Завершен3 года назад