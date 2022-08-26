Нужны тексты для сайта пицерии

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Завершен2 заявки172 просмотра

Тексты для главной страницы и разделов меню.

На русском языке.

 Уникальность 100%

Подробности в переписке

3 года назад
zadaha
45 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vesna
44 года
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
3 года назад
$30
5 дней
Очень доволен результатом. Быстро и качественно не смотря на сжатые сроки. Очень рекомендую. Спасибо за работу.
Искренне благодарна Евгению за интересную задачу и сотрудничество. Всегда приятно работать с порядочными людьми. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vesna
44 года
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
3 года назад
Рукият
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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