Опись п2п биржи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок412 просмотров

добрый день !

Ищу копирайтера для написания пользовательского faq, описание интерфейса п2п биржи и другие статьи, блоки о ней. Обязателен опыт торговли на п2п биржах, пожалуйста укажите об этом в вашей заявке 

3 года назад
Kulkur
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Юрій
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Тимур
 
27 лет
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Был
3 года назад
3 года назад
Олександр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
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Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
529 отзывов
3 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Дэнни
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Иван
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-2)
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