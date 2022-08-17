Требуется написать уникальную статью объемом 3000-4000 символов на тему хронического стресса и его нейробиологии. Включить информацию о том, как тело реагирует на стресс, упомянуть гормоны и нейромедиаторы, а также последние значимые исследования. Необходимо собрать информацию из интернета и перефразировать её в текст, приложив ссылки на источники.