Нужно написать десять текстов по 2000 знаков - авто сайт

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Завершен5 заявок123 просмотра

Нужно сделать 10 текстов по 2000 знаков каждый. Дедлайны 22-08-2022

3 года назад
optime-php
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AKushinskaya
Анастасия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
6 дней назад
3 года назад
$27
3 дня
Escrow
роботою задоволений, рекомендую.
Приятно сотрудничать. Достойная и своевременная оплата, четкая коммуникация.

Заявки фрилансеров

Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
15 часов назад
49 отзывов
3 года назад
AKushinskaya
Анастасия 
34 года
7 лет в сервисе
Была
6 дней назад
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Игорь
 
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Максим
 
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год назад
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Арина
 
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5 лет в сервисе
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год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад

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