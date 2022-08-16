Написание статьи - Хронический стресс, Наука. Нейробиология стресса.

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Закрыт37 заявок544 просмотра

Уникальная статья/текст написать не сложным языком (3000-4000 символов).

Как наше тело реагирует на стресс на уровне биологии.

Упомянуть: гормоны, нейромедиаторы, последние, значимые исследования в этой области т.п.

*собрать информацию в интернете и перефразировать в 1 статью.

*приложить ссылки на источники.

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