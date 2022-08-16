Необходимо подготовить грамотные и структурированные ответы на вопросы экзамена по психологии. Все ответы должны быть написаны на украинском языке с использованием предоставленной литературы. В файле указаны все вопросы, которые будут на экзамене.
Написание статьи - Хронический стресс, Наука. Нейробиология стресса.
Уникальная статья/текст написать не сложным языком (3000-4000 символов).
Как наше тело реагирует на стресс на уровне биологии.
Упомянуть: гормоны, нейромедиаторы, последние, значимые исследования в этой области т.п.
*собрать информацию в интернете и перефразировать в 1 статью.
*приложить ссылки на источники.
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