Требуется написать 20 информационных статей для автомобильного сайта. Темы включают ремонт, аккумуляторы, масла и общие вопросы. Статьи должны быть объемом около 5000 символов. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробелов. Подробные требования будут предоставлены отдельно. Оплата через Юмани, Qiwi, карту или P2P Binance.
Подготовить ответы на экзамен по психологии
В этом файле указаны все вопросы и литература которая должна использоваться в ответах. Ответы все должны быть на украинском языке, написаны грамотно и структурно. Это вопросы которые будут на экзамене по психологии.
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