Требуется написать отзыв на Яндекс Картах, исполнитель должен иметь не менее 20 опубликованных на Картах отзывов, а также достижение «Знаток Города» уровня 5 или выше. Если не соответствуете этим требованиям, прошу не браться за работу, в противном случае работа не будет принята.

Задача следующая: