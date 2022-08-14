Написать отзыв на яндекс картах

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок626 просмотров

Требуется написать отзыв на Яндекс Картах, исполнитель должен иметь не менее 20 опубликованных на Картах отзывов, а также достижение «Знаток Города» уровня 5 или выше. Если не соответствуете этим требованиям, прошу не браться за работу, в противном случае работа не будет принята.

Задача следующая:

  • Находите через поиск Яндекс компанию Name (название компании напишу в лс).
  • Переходите на сайт, просто находитесь на странице сайта (минут 10-15, сделать от 5 действий: клики, переходы и тд). Пока ничего не публикуйте.
  • Закрывайте сайт.
  • Текст отзыва пишите и скидываете мне на согласование. При написании нужно учитывать рекомендации от яндекса - https://yandex.ru/support/reviews/rules.html
  • Продолжайте работу на следующий день. Теперь ваша задача — найти данную компанию в поиске Яндекс снова.
  • В меню справа вы увидите саму компанию, а также отзывы о ней.
  • Поставьте оценку 5 баллов и перепечатываете (не копируете и вставляете, а именно перепечатываете).
  • Готово, после того как отзыв пройдёт модерацию, работа будет оплачена.
3 года назад
guest_16604863318312
3 года в сервисе
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