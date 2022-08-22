Написание статей о языке программирвания Ruby для IT блога

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Завершен12 заявок342 просмотра

Написание статей о языке программирвания Ruby для IT блога. Серия статей технического и нетехнического содержания о Ruby и не только. Статьи в блог для новичков и программистов, желающих перейти на язык Ruby. Написание текстов согласно предоставляемым ТЗ.

Написание статейRuby
3 года назад
guest_16602122926378
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Llamemnonal
Светлана 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Автор хорошо разбирается в области IT. Работу выполняет быстро.
Было дано конкретное ТЗ для выполнения работы, так же была возможность для доработки, хорошая коммуникация и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Llamemnonal
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