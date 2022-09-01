Требуется качественный копирайтинг на тему ЕГ

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки181 просмотр

Необходимо написать качественную SEO статью в блог 4500-5000 симв по тематике ЕГ, по техническому заданию от SEO специалиста.

Требования:

- уникальность 85-90% по text.ru

- плотность слов в тексте не более 3%

- структурированный текст без воды

Требуется посмотреть примеры статей в блоге, для понимая какой текст примут.

Быть готовым к возможным корректировкам 3-4 раза.

3 года назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AllaIvannikova
Алла 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$5
5 дней
Всё отлично. Работа выполнена. Рекомендую.
Благодарю! Четкая задача, быстрая проверка, оплата.

Заявки фрилансеров

Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
18 часов назад
49 отзывов
3 года назад
AllaIvannikova
Алла 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Даша
 
31 год
4 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
3 года назад

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