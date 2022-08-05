Рерайт/копирайт статей на тему материнства и беременности

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Закрыт37 заявок813 просмотров

Ищу надежного копирайтера в проект по ведению беременности и материнства. Статьи по 2000 сбп.  В перспективе надеюсь на долгосрочное сотрудничество.  Просьба - откликаться с примерами работ и стоимостью за ваши услуги. 

3 года назад
AKushinskaya
Анастасия 
34 года
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6 дней назад

Заявки фрилансеров

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Лучший копирайтер марта
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Оксана
 
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