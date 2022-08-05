Описание карточек товара, тема: авто, запчасти

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок428 просмотров

Задача: написать описание для карточки товара: В тексте должна быть конкретная информация о товаре: характеристики, особенности модели, преимущества для покупателя, совместимость с моделями автомобилей (каких годов), комплектация (если есть, например 2 шланга 18мм +3 шланга 16мм, можно с артикулом) Детальная информация о товаре: Ссылка на товар https://spb.bazashop.ru/product_790632.html

Требования к контенту и уникальности: -- текст должен быть структурированным: содержать списки, подзаголовки; все части должны быть логично связаны между собой (html-теги только br,ul,li); -- стилистика текста должна соответствовать рекламной, технической; -- не использовать в тексте: Артикул описываемого товара; Название описываемого товара; Цена; Партномер (артикул производителя).; (можно использовать бренд/производителя) -- в тексте не должно быть эмоционально-оценочных фраз, художественных отступлений, длинных предложений, воды и общих фраз (надежный, хороший, проверенный и т. п.); -- текст не содержит ссылок или отсылок к другому источнику – например, «подробную информацию см. в буклете»; -- текст не включает слов «аналог», «подделка», «копия», «copy», «реплика», «1:1», «по мотивам», «оригинал», «original», «подлинный», так как на Ozon запрещено продавать копии товаров; -- текст не содержит слов, написанных транслитом или большими буквами. (исключение: аббревиатуры, маркировка, торговые марки [ УАЗ, ЗМЗ....]) -- работа не должна содержать орфографических, пунктуационных, грамматических, синтаксических и типографических ошибок; -- не писать от первого лица (я, мы, наша компания и др.). Уникальность работы – не менее 90%

Работа возможна на долгий срок, не менее полугода и далее

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