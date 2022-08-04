Wiki для игрового мира

$500
  1. Биржа фриланса
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Закрыт31 заявка1027 просмотров

Необходимо составить энциклопедию игрового мира.

Жанр игры - онлайн стратегия.

Суть работы:

Вы будете работать в тесной связке с геймдизайнерами проекта. Вашей задачей будет составление текстового энциклопедического материала по игре (для игроков), опираясь как на устную информацию от команды, так и на письменные геймдизайнерские документы.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК!

Пример: https://wiki.aavegotchi.com/

Базовые требования к материалу:

- Качество

- Энциклопедичность

- Грамотная структурированность

- Без ошибок

Интересуют исполнители только с опытом подобной работы. Присылайте сразу портфолио.

Цена обсуждаема, все зависит от вашей крутизны :)

Спасибо

3 года назад
TheLastTriarius
Богдан 
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