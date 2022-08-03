Описание для сайта категория "О нас"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок560 просмотров

Описание для сайта категория "О нас"

- должны быть указаны бренды

- кло-во символов от 4500 до 5000 с пробелами

- пример и бренды :https://gros-a.com.ua/about_us

3 года назад
guest_16595159668014
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Назарій
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мирослава
 
22 года
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Олег
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аліса
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
529 отзывов
3 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Яна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Шамиль
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Егор
 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
20 часов назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Данило
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
13 минут назад
246 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
3 года назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
96 отзывов(-1)
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
18 часов назад
49 отзывов
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