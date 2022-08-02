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-большой магазин

- удобное месторасположение

-наличие парковки и остановки рядом

-большой выбор из наличия, не нужно ждать заказ

-вежливые и опытные менеджеры

3 года назад
guest_16594293766318
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ариана
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Светлана
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вероніка
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Егор
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Назгуль
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лилия
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сакен
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дарья
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Євгенія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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Полина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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Айару
 
40 лет
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Была
3 года назад
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Татьяна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
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Виктория
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Виктор
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аркадій
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Зарина
 
24 года
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Была
3 года назад
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Арууке
 
24 года
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Была
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Мария
 
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Был
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3 года назад
Александр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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Єлизавета
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
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Тая
 
18 лет
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3 года назад
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Дарина
 
23 года
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Марія
 
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Была
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Арина
 
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Лера
 
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Альона
 
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Александр
 
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Екатерина
 
34 года
3 года в сервисе
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Андрей
 
22 года
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Павел
 
25 лет
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3 года назад
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Елизавета
 
22 года
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3 года назад
3 года назад
Михаил
 
37 лет
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2 часа назад
27 отзывов
3 года назад
Ангеліна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Мария
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Макар
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Владислав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
33 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Полина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерія
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Арина
 
23 года
5 лет в сервисе
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год назад
96 отзывов(-1)
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