Требуется написать 4 уникальные SEO-статьи на тему интернет-магазина духов. Объем каждой статьи составляет примерно 1 страницу. Также приветствуется возможность вставки изображений без нарушения авторских прав.
Написать заметку о целомудрии
Надо написать нескучную заметку на несколько абзацев на тему: почему целомудрие важно и для юношей, и для девушек в современном мире. И разместить в одном паблике "Вконтакте".
О цене и прочих условиях договоримся, главное чтобы у вас был профиль Вконтакте.
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