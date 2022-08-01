Написать заметку о целомудрии

Надо написать нескучную заметку на несколько абзацев на тему: почему целомудрие важно и для юношей, и для девушек в современном мире. И разместить в одном паблике "Вконтакте".

О цене и прочих условиях договоримся, главное чтобы у вас был профиль Вконтакте.