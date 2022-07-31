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Закрыт8 заявок580 просмотров

Нужно написать текст про работу интернет-магазинов на новостном сайте.

Оплата по факту выполнения работы: 40 руб/1000 символов б/п и уникальность 95% +

Из требований: грамотная русская речь, умение работать в ворд и стандартное владение браузером.

3 года назад
paleksey
Алексей 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дэнни
 
25 лет
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Был
год назад
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3 года назад
Арина
 
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