Копирайтинг для сайта про ремонт квартир

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Закрыт25 заявок717 просмотров

Ищем копирайтера для регулярного сотрудничества.

Сайт https://www.prorabneva.ru/

Тематика - ремонт и дизайн квартир

Задача - написание полезных текстов для блога компании, а также seo-текстов для коммерческих страниц. 

Пример ТЗhttps://docs.google.com/document/d/1rmSkr2VIiplQohbF0HUSzFlgAXrXqWXMz6weHmdhhZ4/edit

Напишите цену за 1000 знаков без пробелов.

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