Статья под анкор, на тему материала по ссылке

Статья должна быть о пазлах

Strateg - Украинский производитель игрушек.

Анкоры:

- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)

- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него

- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте

- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)

1) "пазлы оптом" https://strateg.ua/pazli

Текст:

- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)

- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка

- Рерайт с других статей недопустим!

- Ключевые слова должны быть использованы в тексте

- уникальность не ниже 95%

При написании хороших текстов занесем вас в белый список.