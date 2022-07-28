Требуется написание работ по различным техническим дисциплинам, включая физику, химию, инженерию и ИТ, на немецком языке. Заказ на постоянной основе.
Strateg.ua
Статья под анкор, на тему материала по ссылке
Статья должна быть о пазлах
Strateg - Украинский производитель игрушек.
Анкоры:
- В статье размещаются анкоры (они указаны "в кавычках", ссылки в текст вставлять не надо!)
- Анкоры должны присутствовать в тексте, точно в том виде в каком указаны в задании, и быть органично вписанными в него
- ВСЕ анкоры должны присутствовать в тексте
- Проверяется наличие анкора(ов): (№ "Анкор" Ссылка)
1) "пазлы оптом" https://strateg.ua/pazli
Текст:
- Не забудьте придумать заголовок статьи (от 30 символов)
- Текст должен быть структурирован: 2-3 подзаголова, 2-3 списка
- Рерайт с других статей недопустим!
- Ключевые слова должны быть использованы в тексте
- уникальность не ниже 95%
При написании хороших текстов занесем вас в белый список.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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