Ищется копирайтер для написания оригинальных статей о криптобирже длиной от 1000 до 1100 символов. Общее количество статей не ограничено, чем больше, тем лучше. Тексты должны быть уникальными и не напоминать автоматические сгенерированные материалы. Дополнительные сведения будут предоставлены после выбора исполнителя.