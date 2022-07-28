Написать white paper на тему криптовалют, блокчейна

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Закрыт51 заявка4433 просмотра

Задача: написать white paper на тему криптовалют, блокчейна, а именно описание игры P2E в сфере защиты природы. Язык русский/украинский.

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