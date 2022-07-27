Написать текста для сайта

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Закрыт20 заявок590 просмотров

Нужен, наверное, копирайтер или контент менеджер для написания текстов на сайт )

Пишите свои цены и портфолио )

3 года назад
devgod
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Шамиль
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
час назад
246 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Инга
 
41 год
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Анастасия
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марина
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марія
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
71 отзыв
3 года назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
3 года назад
Алина
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
529 отзывов
3 года назад
Лучший копирайтер марта
ТОП-10
Копирайтинг
Лидия
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
день назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Копирайтинг
Андрей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Полина
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Николай
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Наталья
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
33 отзыва
3 года назад
Ольга
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
час назад
49 отзывов
3 года назад

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