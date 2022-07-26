Необходимо написать статью под анкор на заданную тему с размещением ссылок в начале и середине текста. Включить ключевые слова и анкоры: 'киви телевизор' и 'https://www.mechta.kz/section/televizory/brend-xiaomi/'. Структурировать текст с подзаголовками и списками, уникальность не ниже 95%.